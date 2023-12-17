Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! O öğretmenin cezası belli oldu

ABD'nin Arizona eyaletinde Brittany Zamora isimli 28 yaşındaki evli öğretmenin, 13 yaşındaki öğrencisini istismar ettiği davada karar çıktı. Mahkeme istismarcı öğretmene 20 yıl hapis cezası verdi.

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ABD'de 2019 yılında pes dedirten bir olay meydana geldi. Arizona eyaletinde 28 yaşındaki Brittany Zamora isimli evli bir öğretmen, 13 yaşındaki altıncı sınıf öğrencisi ile ilişkiye girdi.

Çocuğun anne ve babası, çocuğun telefonunu izlemek için indirdikleri uygulama sayesinde öğretmen ve öğrenci arasındaki cinsel içerikli WhatsApp mesajlarını gördü.

Olayın polise ihbar edilmesinden sonra polis yaptığı incelemede öğretmenin öğrencisi ile gerek okul içinde gerekse okul dışında defalarca ilişkiye girdiğini belirtti.

Daha sonra mahkemeye çıkarılan öğretmen Zamora tutuklandı. Yaşananların ardından Brittany Zamora geçtiğimiz gün hakim karşısına çıktı.

Suçunu itiraf eden 27 yaşındaki öğretmene 20 yıl hapis cezası verildi. Zamora, “iyi ve samimi bir birey olduğunu” ve “toplum için bir tehdit oluşturmadığını” savundu.

"Oğlumuzun masumiyetini elinden aldı"

İstismara uğrayan çocuğun annesi ise mahkeme, "Oğlumuz masum bir çocuktu. Suçlu oğlumuzun masumiyetini elinden aldı. Oğluma ve ailemize yaşattıkları için Brittany Zamora’dan nefret ediyorum. (...) Artık gençliğinin tamamını ve kalan hayatının çoğunu hapiste geçireceksin… İleride oğlumun hayatına bulaşmana izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.