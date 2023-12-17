Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı
|
Euro Club Index isimli istatistik firması, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanma ihtimalini matematiksel olarak duyurdu.
Bu sezon gösterdikleri performansla Avrupa'da ses getiren sarı-lacivertliler, Avrupa Konferans Ligi için favoriler arasında gösteriliyordu.
17
Euro Club Index isimli şirket, sarı-lacivertlilerin matematiksel olarak kupayı kazanma ihtimalini belirledi. Şirket, favori olarak Aston Villa'yı gösterdi.
27
Aston Villa (İngiltere): Yüzde 25
37
Lille (Fransa): Yüzde 11
47