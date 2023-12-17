BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı

|
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı

Euro Club Index isimli istatistik firması, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanma ihtimalini matematiksel olarak duyurdu.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı

Bu sezon gösterdikleri performansla Avrupa'da ses getiren sarı-lacivertliler, Avrupa Konferans Ligi için favoriler arasında gösteriliyordu. 

17
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı

 Euro Club Index isimli şirket, sarı-lacivertlilerin matematiksel olarak kupayı kazanma ihtimalini belirledi. Şirket, favori olarak Aston Villa'yı gösterdi.

27
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı

Aston Villa (İngiltere): Yüzde 25

37
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı

Lille (Fransa): Yüzde 11

47