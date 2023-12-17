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DEM Parti'den seçim açıklaması: Müzakereye hazırız!

DEM Parti'den seçim açıklaması: Müzakereye hazırız!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi yerel seçimlere ilişkin, "Yerel demokrasi, demokratik uzlaşı, özgür siyaset, evrensel insan hakları ve kadın özgürlükçü politikaları esas alan herkesle müzakere etmeye hazırız." açıklamasını yaptı.

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DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 15-16 Aralık'ta toplanan Parti Meclisinin yerel seçimlere dair izlenecek yol haritasını belirlediği aktarıldı.

Türkiye'nin sorunlarının ancak müzakere yöntemleriyle çözüleceğine işaret edilen açıklamada, izlenecek stratejiyle birçok belediyede seçimin kazanılmasının hedeflendiği bildirildi.

Bu nedenle siyasi partiler arasında diyalog ve müzakerelere kıymet biçildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerel demokrasi, demokratik uzlaşı, özgür siyaset, evrensel insan hakları ve kadın özgürlükçü politikaları esas alan herkesle müzakere etmeye hazırız. Hedefimize ulaşmak için parti adımızla çeşitli iş birlikleri ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Her bağımsız siyasi partinin yapacağı gibi yerel yönetim seçimlerinde kendi adaylarımız ve listelerimizle kent yönetimlerinde yer alma eğilimimiz PM toplantımızdaki tartışmalarla daha fazla güçlenmiştir. Parti Meclisimiz partimizin tüm kurullarıyla kapsayıcı, katılımcı, şeffaf ve demokratik aday olma süreçlerinin, yerel seçimlerin hazırlık çalışmalarında önemli bir aşama olduğunu vurgulamış ve sürecin bir demokrasi şölenine dönüşecek şekilde devam ettirilmesinin önemini vurgulamıştır."

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