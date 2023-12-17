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Bayburt pazar gününe kar yağışıyla uyandı

Bayburt pazar gününe kar yağışıyla uyandı

Bayburt kent merkezinde kar yağışı etkisi gösterdi. Pazar gününe kar yağışıyla uyanan Bayburtlular beyaz örtüyle karşılaştı.

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Bir süredir gecelerin soğuk havanın etkili olduğu gündüzleri ise adeta bahar havasının yaşandığı Bayburt’ta vatandaşlar güne kar yağışıyla başladı. Yağan kar ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar kardan üzeri örtülen araçlarını temizledi.

Öte yandan yağmaya devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 8-10 santimetreyi bulurken, karla mücadele çalışması yürüten ekipler, ulaşıma kapalı köy yolu olmaması için büyük çaba sarf ediyorlar. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Bayburt ve ilçelerinde bugün aralıklı kar yağışı devam edecek, soğuk havalar etkisini sürdürecek.

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