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Artvin'de ormanda ağaç keserken uçurumdan düşen kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Artvin'de ormanda ağaç keserken uçurumdan düşen kişi öldü

ARTVİN'in Murgul ilçesinde, ormanlık alanda ağaç keserken uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.

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İlçeye bağlı Koyuncular köyünde, Murgul Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki orman istihsal sahasında üretim amaçlı ağaç kesen İsmail Artar, kayan kaya parçasının çarpması sonucu düşerek uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından ulaşılan Artar'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bulunduğu yerden çıkartılan Artar'ın cesedi, Murgul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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