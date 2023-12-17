Bıçaklı saldırıya uğrayan kardeşler yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kardeş hastanelik oldu.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Emre U. ve Erden U. kardeşler yaralandı.

Yaralı kardeşler özel bir hastanede ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Emre U. yoğun bakım servisinde tedavisi altına alındı.

Kardeşlerin bıçaklanmasıyla ilgili 16 yaşındaki İ.B. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.