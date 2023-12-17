İstanbul Güngören'de özel hastanede büyük yangın!

İSTANBUL Güngören'de hizmet veren özel bir hastanenin lazer epilasyon odasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

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Güngören'de, özel bir hastanenin en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haznedar Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki 7 katlı özel hastanenin en üst katında, lazer epilasyon hizmeti verilen bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Soğutma çalışmasının ardından üst katlarından duman tahliyesi yapılan hastanede hasar meydana geldi.