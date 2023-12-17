İzmir dijital oyun merkezi olacak

Yaşar Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve oyun sektörünün paydaşları, Dijital Oyun Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni (Dijital Oyun Kampüsü) hayata geçiriyor. İzmir’in, bu gelişmeyle birlikte dijital oyun sektöründe önemli merkezlerden biri haline gelmesi hedefleniyor. Tasarlanan oyunlar ise nörobilim (Sinirbilim) kullanılarak geliştirilecek.

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İzmir, oyun endüstrisinde Türkiye’nin yükselen yıldızı olarak adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Yaşar Üniversitesi’nin koordinasyonunu üstlendiği Dijital Oyun Kampüsü projesi geliyor. Yaşar Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. Aş (İZFAŞ) ve özel sektör paydaşlığında geliştirilen kampüs projesi, oyun sektörünün geleceğine yöne vermeyi ve İzmir’i bu alanda önemli bir merkez haline getirmeyi hedefliyor.

Kampüs ile İzmir, oyun merkezi olmasının yanı sıra oluşturucu bir inovasyon merkezi olma yolunda da önemli bir aşama kaydedecek. Merkezin ana hedefi; oyun girişimciliğine destek vermek, oyun şirketlerinin kolektif çabalarını teşvik ederek büyümelerine yardımcı olmak ve oyun geliştirme öğrencilerine de eğitim programları sunmak olarak belirlendi. Fuar İzmir’deki kulede ve D Holü’nün bir bölümünde hayata geçirilen Dijital Oyun Kampüsü, bin metrekarelik alanda hizmet verecek. 50 kişilik sabit kapasitenin yanı sıra dış paydaşlarla binin üzerinde kişi, 7 gün 24 saat hizmet verecek kampüsten faydalanabilecek.

Merkezde tasarlanan oyunlar, nörobilim sayesinde oluşturulan kullanıcı deneyimleri ile geliştirilecek. Oyunların prototiplerini test eden oyunculardan alınacak bilimsel beyin verileri ile oyunların temposu güncellenecek. Bu sayede oyuncular, temponun düşmediği oyunları sıkılmadan oynama şansına sahip olacak.

“Öğrenciler test edecek”

Dijital Oyun Kampüsü ile İzmir’in oyun sektöründe söz sahibi olacağını belirten Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, “Dijital Oyun Teknoloji Geliştirme Merkezi, üniversite olarak bizim inovatif yaklaşımımızın bir uygulaması. İlk olarak Kuzey İzmir Teknoloji Merkezi’ni, ardından Menemen’de Tarım Teknolojileri Teknoloji Merkezi’ni kurduk. Şimdi de üçüncü olarak Dijital Oyun Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni hayata geçiriyoruz. İzmir’de oyun alanında iki önemli hikaye var. Bunlar Türkiye’de büyük çıkış yaptı. Sektör lideri oldular ve çok iyi yatırımlar aldılar. Onun dışında İzmir’de irili ufaklı çok sayıda oyun geliştirici var. Amacımız dağınık konumdaki oyun geliştiricilerini bir araya toplamak. Oyun Kampüsü’nde ilk olarak Amazon Web Servisleri’yle iki, Hollanda Konsolosluğu ile de bir etkinlik düzenledik. İleri seviyede çalışan firmalar için nörobilim teknikleriyle kullanıcı deneyimlerini gözlemleyeceğiz. Ürün, piyasaya sunulmadan önce kullanıcı tepkileri ölçülerek oyunun tutup tutmayacağı üzerine bir tahmin yapacağız. Bu alanda üniversitemizin Psikoloji Bölümü’nden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Çetinkaya, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nalan Özkurt ve Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Can Güvenir, ‘Kullanıcı Deneyimleri Araştırma Grubu’nu kurdu. Ürünlerin prototiplerini Yaşar Üniversitesi’nin öğrencilerinin test etmesini arzuluyoruz. Öğrencilerimizin cüzi de olsa bu testlerden bir kazanç elde etmesini de istiyoruz. İstanbul ve Ankara’da da bu tarz teknoloji merkezleri var. Ancak İzmir’in hayat şartlarının daha rahat ve kolay olması beyin göçünün kentimize yönelmesini sağlayacak. Yaşar Üniversitesi olarak bir şirket kuruyoruz. Paydaşlarımızı da bu şirkete dahil ettikten sonra başvurumuzu yapacağız. Kabul edildiği takdirde 2024 yılının ilk çeyreğinde merkezin faaliyete geçmesini hedefliyoruz” dedi.

“İzmir katkı sağlayacak”

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Can Güvenir ise “Dijital Oyun Kampüsü ile nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin yanında, oyun üzerine yapılacak mühendislik, tasarım ve sanat alanında akademik çalışmalar ile nitelikli içeriklerin geliştirilmesi hedefleniyor. İzmir, bu proje ile oyun ve dijital girişimcilik sektöründe önemli bir konum haline gelmeye hazırlanıyor. Kampüs programları kapsamında, kuluçka programları, hızlandırıcılar, mentörlük, açık ofis alanları, e-spor turnuvaları, paneller, fikir kampları, sergiler, oyun alanları, sinema gösterimleri ve daha fazlasını içeren çok yönlü bir merkez olarak planlandı. Türkiye, oyun dünyasının global bir merkezi haline gelmiş durumda. 2021 yılında ABD’de en çok indirilen 100 oyunun yüzde 20’si Türk geliştiriciler tarafından üretildi. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler, uluslararası oyun şirketlerine ev sahipliği yaparken, İzmir bu büyüleyici tabloya Dijital Oyun Kampüsü ile katkı sağlayacak” diye konuştu.