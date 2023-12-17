Eskişehir’de bu ev yıllardır virane halde duruyor

Eskişehir’de yıllardır virane halde bulunan bir evin sokakta görüntü oluşturması ve olası kazalara davetiye çıkartması nedeniyle mahalleli yetkililere çağrı yaptı.

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Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Yenilik Sokak’ta uzun yıllardır virane hale duran bir ev dikkat çekiyor. Duvarları yıpranan evin sokakta kötü görüntüler oluşturduğunu düşünen mahalleli, kaldırımdan geçen yayaların olası kazalarda yaralanmasından endişe ediyor. Bahsi geçen evin bir inşaat firmasına ait olduğunu ancak buna rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını aktaran vatandaştan edinilen bilgiye göre, kapının açık bırakılması nedeniyle kimliği bilinmeyen bir vatandaş da orada yatıp kalkıyor. Konuyla ilgili tepki gösteren mahalleli, yetkililerin artık çalışma başlatmasını istiyor.