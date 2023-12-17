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Kütahya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 5 zanlı tutuklandı!

Kütahya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 5 zanlı tutuklandı!

Kütahya ve Mersin'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şirket kurarak internet üzerinden yüksek karlı yatırım vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin Kütahya ve Mersin'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli dijital dokümanlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.K, A.E, K.G, R.B. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, yüksek kar vaadiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 30 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi.

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