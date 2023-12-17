Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ordu’nun yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

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Şehrin sahil kesiminde dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, yüksek rakımlı bölgeler ile yaylalarda kar yağışına dönüştü. Dün gece aralıklarla devam eden kar yapışı sonrası çevre beyaz örtü ile kaplanırken, görsel şölen oluştu, hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede düştü.

Akkuş, Aybastı, Gürgentepe, Kumru, Korgan, Mesudiye, Çamaş, Kabadüz, Gölköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı vatandaşlar cep telefonu kameraları ile bu manzarayı fotoğrafladı.

Vatandaşlar, beklenen kar yağışının sonunda geldiğini belirterek, “Kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı, sabaha kadar aralıklarla devam etti. Kartpostallık güzel bir manzaraya uyandık bugün. Kış mevsimi tüm güzellikleriyle geldi. Dağların, fındık bahçelerinin seyrine beyaz örtüyle kaplandıktan sonra doyum olmuyor” ifadelerine yer verdiler.