Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.Abone ol
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Isınma koşuları ve pasla süren idmanın 5'e 2'nin ardından dar alanda oynanan maçlarla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.