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Fabrikada patlama! 9 kişi hayatını kaybetti

Fabrikada patlama! 9 kişi hayatını kaybetti

HİNDİSTAN'ın Maharaştra eyaletindeki fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Maharaştra Eyaleti Başbakan Yardımcısı Devendra Fadnavis, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Eyaletin Nagpur bölgesinde patlayıcı ve insansız hava aracı üreten fabrikada patlama meydana geldiğini belirten Fadnavis, patlamada 3 kişinin yaralandığını, 6'sı kadın 9 kişinin de yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Fadnavis, ölenlerin yakınlarına 500 bin Hint rupisi (yaklaşık 6 bin dolar) destek sağlanacağı bilgisini paylaştı.

Fabrika yetkilisi Ashish Srivastava, ANI News'e yaptığı açıklamada, patlamanın üretim sırasında meydana geldiğini, işçilerin fabrikadan tahliye edildiğini ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Not: Haberin görseli arşivdir.

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