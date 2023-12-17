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Adıyamanlı iş adamı silahla intihar teşebbüsünde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyamanlı iş adamı silahla intihar teşebbüsünde bulundu

ADIYAMAN'da, silahla kafasına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulunan iş adamı ağır yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 25158 Sokakta bulunan evinde yaşayan M.S.K., isimli iş adamı henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı sabahın erken saatlerinde kendisine ait tabancayla intihar teşebbüsünde bulundu.

Silah sesiyle durumu fark ederek iş adamı M.S.K’yı kanlar içerisinde fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iş adamı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan ve daha sonra beyin cerrahi yoğun bakıma sevk edilen iş adamı M.S.K’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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