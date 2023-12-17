İYİ Parti İstanbul'da çöktü! İbrahim Özkan ile birlikte 5 İBB Meclis üyesi partilerinden istifa etti

İYİ Parti İstanbul'da resmen çöktü. İBB Grup Baştanvekili İbrahim Özkan ve Özkan'ı yeniden başkan seçen 5 İBB Meclis üyesi partilerinden istifa etti.

Abone ol

İYİ Parti'de sular durulmuyor. İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi partiden istifa ettiklerini açıkladı. İbrahim Özkan, Meral Akşener'in talimatı üzerine İBB Başkanvekilliği görevinden istifa etmiş, bir gün sonra İBB'nin 7 üyesi, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Başkanvekili seçmişti. Bunun üzerine İYİ Parti, 6 İBB Meclis üyesini ihraç istemişle disipline sevk etmişti.

İbrahim Özkan ile birlikte ihracı istenen 5 isim, son dakika kararıyla İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıkladılar. Partiden istifa eden Bora Kılıç, İbrahim Özkan, Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Uluer Kaya, Yakup Fındık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"4 Aralık 2023 tarihinde toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. ‘Hür ve müstakil’ kararına gerekçe olarak da bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç olması gösterildi.

Biz bu karara saygı duymakla beraber, İstanbul ve Ankara’da işbirliğinin devam etmesi yönünde görüş bildirdik. Çünkü 2019 yılı yerel seçimlerinde,

25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı. Bu hem muhalefet için hem de oy veren halkımız için önemli bir motivasyon olmuştu.

İlkeli siyaset, özü sözü bir, olmayı samimi ve açık fikirli olmayı gerektirir. Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz. 1 yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün “belediyeleri yönetemezler” demek, ilkeli siyasete yakışmamakta,

millete güven vermemektedir.

Biz daima ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin yanında olduk. Ülkemizi tek adama mahkum etmek isteyen sistemin karşısında durduk. Demokrasinin sağlıklı işlemediği, sosyal medya paylaşımlarının bile topluca yapılmaya itildiği bir yerde durmak, kayıpları anayasa değişikliğine kadar gidebilecek bu sürece daha fazla katkı sunmak istemiyoruz.

Ülkemiz menfaatleri için, Türkiye’nin kalbi İstanbulumuz için ortak bir karar imza atıyor, ‘hür ve müstakil’ olarak İYİ Parti’den istifa ediyoruz.

Bize istifa etmekten başka bir yol bırakmayan bu süreci noktaladığımızı ve İBB Meclisinde yolumuza bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."