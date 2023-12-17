BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "Dou Blanc & Noir" grubu müzikseverlerle buluştu

Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "Dou Blanc & Noir" grubu müzikseverlerle buluştu

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "Duo Blanc & Noir" grubu, çocuklara yönelik hazırladıkları "İmagine" konserinde sahne aldı.

Abone ol

Antalya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen piyano festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında piyanist Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner'den oluşan "Duo Blanc & Noir" grubu Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük bir bölümü çocuklardan oluşan müzikseverlerle buluştu.

Konsere küçük bir gösteriyle başlayan sanatçılar, piyanoya meraklı çocuklara canlı bir deneyim yaşattı. Sanatçıların performansı, büyük beğeni topladı.

23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 22 Aralık'ta Gülsin Onay, Erkin Onay'ın konuk olacağı konserle sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Erzurum’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Karlar altında hamsi festivali: 2 ton hamsi tükettiler
Karlar altında hamsi festivali: 2 ton hamsi tükettiler
Papa Franciscus: "Silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor"
Papa Franciscus: "Silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor"
Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Esenyurt'ta karı koca tartışması kanlı bitti! Çocuklarının gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Esenyurt'ta karı koca tartışması kanlı bitti! Çocuklarının gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
İYİ Parti İstanbul'da çöktü! İbrahim Özkan ile birlikte 5 İBB Meclis üyesi partilerinden istifa etti
İYİ Parti İstanbul'da çöktü! İbrahim Özkan ile birlikte 5 İBB Meclis üyesi partilerinden istifa etti
Erdoğan'dan İstanbul'da kritik toplantı! Teşkilata 'aday kim olsun' diye soruyor!
Erdoğan'dan İstanbul'da kritik toplantı! Teşkilata 'aday kim olsun' diye soruyor!
Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
Adıyamanlı iş adamı silahla intihar teşebbüsünde bulundu
Adıyamanlı iş adamı silahla intihar teşebbüsünde bulundu
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 5 kişi yaralandı!
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 5 kişi yaralandı!
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Fabrikada patlama! 9 kişi hayatını kaybetti
Fabrikada patlama! 9 kişi hayatını kaybetti