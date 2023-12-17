BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  GÜNCEL

Köfte yediği esnada tırın altında kalmıştı, hayatını kaybetti

Köfte yediği esnada tırın altında kalmıştı, hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde köfte ekmek yediği esnada kontrolden çıkan tırın altında kalan Osman Yağmuroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, 15 Aralık'ta Liman Işıklar mevkiinde meydana geldi. 06 FP 0745 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında köfte ekmek yiyen müşterilerin arasına daldı. Osman Yağmuroğlu tırın altında kaldı, Orhan Onaylı, Halit Ünlütürk, Cihan Malkoç ve Mevlüt Çitli isimi vatandaşlar ise savruldu. Kazanın ardından tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekiler ise yaralıların yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerin adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın altında kalan ve ağır yaralanan Osman Yağmuroğlu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı hastanelere kaldırıldı.

Osman Yağmuroğlu, tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sırbistan'daki genel ve yerel seçimde oy kullanma işlemi devam ediyor
Sırbistan'daki genel ve yerel seçimde oy kullanma işlemi devam ediyor
Erken müdahale faciayı önledi
Erken müdahale faciayı önledi
Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "Dou Blanc & Noir" grubu müzikseverlerle buluştu
Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "Dou Blanc & Noir" grubu müzikseverlerle buluştu
Erzurum’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Erzurum’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Karlar altında hamsi festivali: 2 ton hamsi tükettiler
Karlar altında hamsi festivali: 2 ton hamsi tükettiler
Papa Franciscus: "Silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor"
Papa Franciscus: "Silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor"
Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Esenyurt'ta karı koca tartışması kanlı bitti! Çocuklarının gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Esenyurt'ta karı koca tartışması kanlı bitti! Çocuklarının gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
İYİ Parti İstanbul'da çöktü! İbrahim Özkan ile birlikte 5 İBB Meclis üyesi partilerinden istifa etti
İYİ Parti İstanbul'da çöktü! İbrahim Özkan ile birlikte 5 İBB Meclis üyesi partilerinden istifa etti
Erdoğan'dan İstanbul'da kritik toplantı! Teşkilata 'aday kim olsun' diye soruyor!
Erdoğan'dan İstanbul'da kritik toplantı! Teşkilata 'aday kim olsun' diye soruyor!
Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
Adıyamanlı iş adamı silahla intihar teşebbüsünde bulundu
Adıyamanlı iş adamı silahla intihar teşebbüsünde bulundu