Televizyon programında ün kazanan şahıs hapis cezası ile aranıyormuş

Denizli’de 17 suç kaydı bulunan ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. JASAT tarafından yakalanan şahsın gündüz kuşağı programlarından birinde günlerce yayına çıktığı öğrenildi.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. JASAT ekipleri tarafından takibe alınan ve bir süre öncede günlerce televizyon programlarına çıkarak ün kazanan Şahin Karasoy’un (59), 17 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Birden fazla kişiyle tehdit suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Karasoy, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karasoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.