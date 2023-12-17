Dünyanın ünlü bilim insanları termal turizm için Denizli’ye gelecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve PAÜ işbirliğiyle, dünyanın ünlü bilim insanlarının termal turizmi konuşacağı Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu, 11-12-13 Ocak’ta düzenlenecek.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliğiyle 11-13 Ocak 2024 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirecek Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu Denizli 2024’ün tanıtım toplantısı düzenlendi. Denizli’de termal turizme büyük katkıları olacak ve kısa süre önce açılışı yapılan Pamukkale Üniversitesi Termal Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve akademisyenler katıldı.

Prof. Dr. Kutluhan burada yaptığı konuşmada, 11-12-13 Ocak 2024’de düzenleyecekleri Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu’nun Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağını belirtti. Uluslararası foruma özellikle termal turizm alanında dünyanın önde gelen bilim insanlarını davet ettiklerini işaret eden Kutluhan, “Almanya'dan Lutz Lungwitz, İngiltere'den Maria Georga, Hırvatistan'dan Ernest Svazic, Hollanda'dan Marlies Boumnas, İspanya'dan Mario Crecenta, yine Almanya'dan Claudia Wagner, Çin'den Wolfang Georg Arlt Frgs Fras gibi isimleri ağırlayacağız. Onların bilgilerinden yararlanacağız” dedi.

Çalışmayı 3 konsept üzerinde yaptıklarını anlatan Kutluhan, “Birincisi bilimsel olarak termal turizm nedir? İkincisi pazarlama olarak nedir? Üçüncüsü ve en önemlisi de Karahayıt’ın tanıtımı” dedi. Tam kapasite çalıştığında günlük 500 hastaya hizmet verebilecek Pamukkale Üniversitesi Termal Rehabilitasyon Merkezi’nin hasta kabulüne başladığın anlatan Kutluhan, tesis hakkında bilgi verdi.