Gümüşhane kent merkezinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti

Hava sıcaklığının bir gecede 14 derece birden düştüğü Gümüşhane’ye sezonun ilk kar yağışı gerçekleşti ve kent merkezi beyaza büründü.

Abone ol

Dün hava sıcaklığının 14 dereceye kadar yükseldiği ve güneşin adeta bahar havası şeklinde kendini gösterdiği Gümüşhane’de sabaha karşı gerçekleşen ani soğumayla birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Havanın soğumasının ardından beklendiği üzere kar yağışı gerçekleşirken kent merkezi de sezonun ilk yağışıyla birlikte beyaz örtüyle büründü. Yağış nedeniyle çatılar, araçlar ve ağaçların üzerleri karla kaplanırken çocuklar da sezonun ilk yağışını es geçmeyerek bol bol kartopu oynadı.

Hafif şiddetli aralıklı olarak devam kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken bu geceden itibaren yüksek kesimlerdeki kar nedeniyle hava sıcaklıklarının sıfırın altında 7 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor.Kar yağışının yüksek kesimlerde de yer yer 5 santimetreyi aştığı Gümüşhane’de özellikle dağ geçitlerinde trafik akışı zaman zaman güçlükle sağlanıyor.



Ekipler aralıksız olarak çalışmalarına devam ederken bazen sürücülerin tedbirsizliklerinden kaynaklı sorunların yaşandığı Gümüşhane’de Bayburt-Gümüşhane arasındaki Vauk dağında kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı tırlar yolda kalırken, araçların yanlarında zincir olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin kısa süren çalışmasıyla yolda kalan araçlar kurtarılırken karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde ve köy yollarında ulaşımı aksatacak bir problem bulunmadığı öğrenildi.