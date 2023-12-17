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Çanakkale’de sağanak yağış sonrası yazlıklar sular altında

Çanakkale’de sağanak yağış sonrası yazlıklar sular altında

Çanakkale’de 2 gün devam eden sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umubey beldesindeki yazlıklar ve inşaatların bulunduğu bölgede dün göle döndü. Yağışın ardından bölgedeki su birikintileri duruyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan yağmur ve fırtına uyarısının ardından sağanak yağış 2 gün boyunca etkili oldu. Sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi’de yazlıkların bulunduğu bölge sular altına kaldı. Yazlıklar ve arsalarda oluşan su birikintileri ise bölgede duruyor.

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