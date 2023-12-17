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Ali Babacan: Zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor!

Ali Babacan: Zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da partisinin ilçe kongresine konuştu: Türkiye'de zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oluyor. 5 yıldır, partili cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçildiğinden bu yana bu her sene makas gittikçe artıyor.

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Babacan, Konya'da bir otelde düzenlenen, partisinin Selçuklu ilçesi 2. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğunu, en büyük zenginliğin de insan olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım saldırılarına da değinen Babacan, "Yanı başımızda günbegün artan cenazelerle bir katliam yaşanmaya devam ediyor. Gazze'de yaşananları, İsrail hükümetinin gerçekleştirdiği dur durak bilmeyen vahşeti bir kez de Konya'dan, Selçuklu'dan en sert şekilde kınıyorum, lanetliyorum. Haksızlığa, zulme bahane bulmaya çalışanları, bütün bu yaşananlara 'fakatlı', 'amalı' kılıflar uydurmaya çalışanları kınıyorum. Türlü siyasi tespit kılığında Gazze'deki insanlık suçlarını, savaş suçlarını meşru göstermeye çalışanları kınıyorum." diye konuştu.

Babacan, yerel seçimlere 3,5 ay kaldığını anımsatarak partililere sahada çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin temel sorununun gittikçe derinleşen yoksulluk olduğunu savunan Babacan, şunları kaydetti:

"Hükümet kendi eliyle yarattığı ekonomik krizden çıkmak için dar ve sabit gelirli vatandaşların sırtına yük üstüne ısrarla ve inatla orta direği yok eden adımlar atıyor. Türkiye'de zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oluyor. 5 yıldır, partili cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçildiğinden bu yana bu her sene makas gittikçe artıyor. Asgari ücrete, en düşük emekli aylığına baktığınızda yıllardır açlık sınırının dahi altında. Türkiye bir yoksullar toplumu haline geldi."

Babacan, yılbaşında asgari ücret, memur ve memur emeklilerine verilecek zam oranlarını da eleştirerek, vatandaşın enflasyon altında ezileceği iddiasında bulundu.

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