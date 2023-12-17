Özlem Zengin'den Hasan Bitmez'e 'Allah'ın gazabı böyle olur' açıklaması! Saadet Partisi özür istedi

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'e "Allah'ın gazabı böyle olur" dediği iddia edilen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den konuşla ilgili açıklama geldi. AK Parti sıralarından 'Allah'ın gazabı işte böyle olur' denmesi Meclis tutanaklarına geçmişti.

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Saadet Partisi Hasan Bitmez kürsüde fenalaştığı sırada, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in kürsüye doğru ayakta olduğu fotoğraf sosyal medyada büyük tepki topladı. Bitmez düştükten sonra Meclis tutanaklarına geçen "Allah'ın gazabı böyle olur" sözlerinin Özlem Zengin'e ait olduğu iddia edilmişti.

Benim orada ayağa kalkmam...

Eleştirilerin odağına oturan Özlem Zengin, “Kamuoyunda hassaten farklı fotoğraflar da kullanılarak yapılan kara propagandayı burada kınıyorum. Benim ayağa kalkmam hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili söz girişi yaparak grubumuz adına cevap vermek içindir” dedi. TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Zengin şunları dile getirdi:

Kendisi de kürsüdeyken ayağa kalktım ve...

- Biraz evvel görüldüğü üzere hatip konuşurken çok tabii olarak grubumuza yapılan saldırılar karşısında ayağa kalkarak söz talebinde bulundum. O gün de hatip konuşurken -hayat enteresan- yine siz kürsüdeydiniz, yine arkadaşlarımız böyle oturuyordu.

- Bir anlaşmamız var biliyorsunuz. Bütün gruplar, parti grupları sözünü bitirdikten sonra öyle söz alıyoruz, bugün de öyle yaptık fakat o gün bir başka konuşma da olacağı için ben yanınıza gelerek söz talebinde bulundum, hatip konuşmasını bitirirken, kendisi de kürsüdeyken ayağa kalktım ve söz istedim.

Kara propagandayı burada kınıyorum

- Burada bütün arkadaşlarımız her şeye şahitler. Biz Grup Başkan Vekillerinin vazifesi aynen şu an olduğu gibi bize yapılan, hacmini aşan ve itiraz ettiğimiz konulara cevap vermektir. Bu konuyla alakalı konuşmalarımı, izahlarımı daha sonraya bırakacağım, muhakkak suretle bu konuyla ilgili söz söyleyeceğim ama kamuoyunda hassaten farklı fotoğraflar da kullanılarak yapılan kara propagandayı burada kınıyorum.

Bu Genel Kurulda binlerce kez laf atılmıştır

- Benim ayağa kalkmam aynen şu an olduğu gibi hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili söz girişi yaparak sizin bilginiz dâhilinde grubumuz adına cevap vermek içindir. Bu Genel Kurulda binlerce kez laf atılmıştır, çok ağır konuşmalar işitilmiştir ve biz bunlara cevap vermek için buradayız.

Saadet Partisi: Çıkıp özür dileyin...

Saadet Partisi grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ise söz alarak şu sözleri dile getirdi:

“Özlem Hanım konuşmasında, geçen gün burada yaşanan talihsiz olayla ilgili kendisine karşı yürütülen kara propagandaya tepki göstermiş.

Biz de bir şey ispat edilmeden birisine bir şey isnat edilmesini doğru bulmayız, bunun özellikle altını çizelim ancak bir gerçeklik var ki değerli milletvekilleri -Meclis tutanaklarına da bu gerçeklik girmiştir- AK Parti sıralarından çok talihsiz bir söz, sayın milletvekilimiz yere düştükten sonra yapılmıştır, sarf edilmiştir ve bu söz AK Parti’lilerin üzerinde bir zan olarak durmaktadır.

Bunu uydurmuyoruz, bu söz tutanaklarla sabittir ki AK Parti sıralarından gelmiştir. Bizim AK Parti’li arkadaşlarımızdan beklediğimiz şudur, bu sözle ilgili çıksınlar ‘Evet, bu söz bir arkadaşımız tarafından söylenmiştir, yanlıştır ama kamuoyundan özür diliyoruz’ denmesini de kabul ediyoruz ya da arkadaşı çıkarsınlar, arkadaş kamuoyuna bir açıklama yapsın, bu zan da AK Parti Grubu üzerinde kalmasın.

Bakın, bunu kamuoyu adına, siyasetin nezaketi adına, temiz siyaseti adına AK Parti’li arkadaşlardan bekliyoruz, aksi takdirde bu zan bütün AK Parti Grubunun üzerinde kalmaya, Meclis hafızasında bu şekilde yer edinmeye devam edecektir.”