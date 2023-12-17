Emre Belözoğlu, Faruk Koca'ya sahip çıktı! "Kader birliği yapmak benim için büyük bir onurdur"

MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, Rizespor maçının son düdüğünün ardından sahada hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan ve tekmeleyen Faruk Koca'ya sahip çıktı. Belözoğlu, "Bu Ankaragücü ailesinin bir parçası olduğum için şeref duyuyorum. Başkan Faruk Koca ile kader birliği yapmak benim için çok büyük bir onurdur" dedi.

Abone ol

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Faruk Koca hakkında açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kulübün yeni başkanı İsmail Mert Fırat ile taraftarlara açıklama yaptı.

'Benim için büyük bir onurdur'

Başkent Medya Spor'un haberine göre, Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, şu sözleri kullandı:

"Aranızdaki en taze, en genç Ankaragüçlü benim. Bu Ankaragücü ailesinin bir parçası olduğum için şeref duyuyorum. Başkan Faruk Koca ile kader birliği yapmak benim için çok büyük bir onurdur. Bu süreç hiçbirimiz için kolay olmayacak. Sonuna kadar bir olursak emin olun daha da güçlenip çıkabiliriz. Birlik olmalıyız. Zaman birlikte olma zamanı. Başkanımıza ve oyuncularımıza sahip çıkacağız."

Ne olmuştu?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha ortasına kadar gelerek hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Başkan Koca, Rizespor maçının ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı. Saldırının ardından Halil Umut Meler'in sol gözü morardı. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz" denildi.

Olayın ardından; Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Faruk Koca ile birlikte 2 kişinin daha tutuklandığını duyurdu.

Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nca “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından” Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır.

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir.

Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

Türkiye Futbol Federasyonu, olayın ardından ligleri süresiz tatil ilan ettiğini açıkladı.