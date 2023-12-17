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Yağış kazaya neden oldu, 1 kişi yaralandı

Yağış kazaya neden oldu, 1 kişi yaralandı

Nevşehir’de meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza öğle saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Muhammed D. 33 U 4002 plakalı motosikletiyle orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan sürücü orta refüje düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan moto kurye Muhammed D. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, motosiklet de çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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