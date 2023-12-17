Niğde’de dorsesi açılan kamyon üst geçide sıkıştı

Niğde’de seyir halindeyken açılan kamyon dorsesi üst geçide çarptı.

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Kaza, Niğde - Adana Karayolu Terminal Toki önündeki yaya üst geçidinde meydana geldi. 35 AZK 401 plakalı kamyonun Terminal Toki önüne geldiğinde bilinmeyen bir nedenle dorsesi açıldı.



Sürücünün kamyonun dorsesinin açıldığını fark etmemesi üzerine kamyon dorsesiyle birlikte üst geçide çarparak sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmayla kamyon sıkıştığı yerden kurtarılırken sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.