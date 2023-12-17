Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de ödül kazanan eseri inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra Bienali'nde 47 ülke ve 22 üniversite arasından "Public Award"ı kazanan, son 20 yılın en etkili işlerinin listelendiği Kırmızı Kitap'ta yer alan ve Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sergilenen "Açık Yapıt" isimli eseri inceledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri" törenine katıldığı AKM'de, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sergilenen Zeynep Melek Bulut'un eserinin de bulunduğu alana geldi.

Eser sahibiyle bir süre sohbet eden Erdoğan, "Açık Yapıt" hakkında bilgi alıp incelemede bulunduktan sonra ödül törenine katıldı.

Bulut, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserinin ilk kez haziran ayında Londra Bienali'nde sergilendiğini söyledi.

Bunun "ikonik anıt güzelleme" olduğunu dile getiren Bulut, "Açık Yapıt, aslında teatral bir sahne. Bu teatral anıtın seslenen, kendi içerisinde hareketli ve bazı kavramların varoluşsal zeminde dönüştürülmesi ile ilgili bir alt metni var. Londra'da sergilediğimizde eserimiz çok güzel geri dönüşler aldı, çok ses getirdi. Bu sergileme de bize ödül getirdi. Londra Bineali'nde halk oylaması ile belirlenen uluslararası bir 'Public Award' aldık. Bizim için çok değerliydi." dedi.

Bu ödülün hemen ardından Londra'da ikinci sergiye davet edildiklerini aktaran Bulut, kentin silüetinde ikonik bir sergileme yaptıklarını anlattı.

Bulut, bunun son 20 yılın en etkili işlerinin listelendiği Kırmızı Kitap'a giren değerli bir çalışma olduğunu dile getirerek, üçüncü sergiyi de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediklerini kaydetti.

"Cumhurbaşkanı eser hakkında güzel yorumlar yaptı"

Bu serginin yaklaşık 4-5 haftadır devam ettiğini belirten Bulut, on binlerce ziyaretçi ağırladıklarını, şehir dışından da birçok kişinin geldiğini ifade etti.

Bulut, çok güzel ve güçlü geri dönüşler aldıkları serginin Türkiye'de modern kamusal sanatın daha çok yaygınlaşması adına değerli açılımları olmasını umut ettiğini kaydetti.

Eserin her kesim tarafından çok sevildiğine ve benimsendiğine dikkati çeken Bulut, "Bugün Cumhurbaşkanı'mız ziyaret etti, çok değerli oldu. Bizi tebrik etti, takdirlerini iletti ve eser hakkında konuştuk, sohbet ettik. Güzel bir buluşma oldu. Çok mutlu olduk ve gurur duyduk tabii ki. Sanatımızı bu kadar yakından takip etmesi, incelemesi çok değerli. Eserle ilgili ben kendisine detaylı bilgi verdim, eserin dinamiklerini anlattım. O da tebrik ve takdir etti. Güzel yorumlar yaptı, mutluyuz." diye konuştu.

"Açık Yapıt" eseri

Açık Yapıt, Haziran 2023'te Londra Bienali'nde tarihi Somerset House'un avlusunda sergilenmesinin ardından 47 ülke ve 22 üniversite arasından seçilip "Public Award"ı kazandı.

Uluslararası basında da yer alan teatral anıt, Türkiye adına ilk kez alınmış önemli bir sanat ödülünün de sahibi oldu.

Londra Tasarım Festivali 20. Yıl Özel Seçkisi'ne davet edilen "Açık Yapıt", tarihi Thames Nehri üzerinde Londra silüetinde bu kez asılı olarak sergilendi.

Yapıt, bu sergilemeyle "Mayor of London" ve "Victoria Albert Müzesi" gibi değerli oluşumların jüriliğinde hazırlanan, son 20 yılın en etkili işlerinin listelendiği Kırmızı Kitap'ta (The Red Book) yer alan 30 eserden biri oldu.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı davetiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenen eser, şehrin ortasında yerine yerleşmeyen, dünyaya aidiyeti sorgulayan, yer yer sıkışık ve eğreti bir teatral anıt olarak sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.