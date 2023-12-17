Emekli ikramiyesinde son dakika! Çalışan emekliler ikramiye tarihi belli oldu

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye düzenlemesi için geri sayıma geçildi. Emekli ikramiyesi için ek düzenleme 86 maddelik torba kanun teklifi içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Bununla beraber 4,7 milyon vatandaş daha Cumhuriyet ikramiyesi alacak. Meclis ve ödeme takvimi için öne çıkan tarihler belli oldu.

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Ocak zammı öncesi çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi gerçekleşti. Çalışmayan emekliler 5000 TL emekli ikramiye ödemesini dul ve yetimler dahil olmak üzere 15 Kasım öncesi hesaplarında gördü. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye düzenlemesi de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Son olarak çalışan emekliye ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi. Çalışan emeklilerin ikramiyesi ne zaman yatacak?

Torba yasaya eklenmişti

Ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Çalışan emekliye ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklifin çalışmaları Meclis Genel kurulunda devam ediyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak. 3 bölüm halinde görüşülen düzenlemenin 43 maddesi kabul edildi.

Emekli teklifi Meclis'ten ne zaman geçecek

Genel Kurul'da torba yasanın ilk 43 maddesi kabul edildi. Ancak, bütçe görüşmeleri dolayısıyla torba kanun teklifi görüşmelerine ara verildi. TBMM'de bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'a kadar sona ermesi ve toplam 86 maddeden oluşan torba yasa teklifinin kalan maddelerinin ise 26-29 Aralık tarihlerinde görüşülmesi bekleniyor.

86 maddelik torba yasa ile beraber emekli ikramiyesi düzenlemesi 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek ve SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.

Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak?

Bir yandan emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci devam ederken bir yandan da Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimatla hummalı çalışma başladı. Düzenleme Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz SGK harekete geçecek.

Meclis çalışma takvimi dikkate alındığında çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi 2023 yılı içerisinde yasalaşacak. Düzenlemenin yıl sonuna doğru Meclis'ten geçmesi durumunda ödemelerin 15 Ocak 2024'ten önceki hafta yapılması bekleniyor.

Herhangi bir başvuruya gerek var mı

Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.

Dul ve yetimler ne kadar ikramiye alacak?

İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,

Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,

Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alıyor.