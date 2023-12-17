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DAP Holding’den sanata ve sanatçıya destek

DAP Holding’den sanata ve sanatçıya destek

DAP Holding, sanat ve sanatçıya destek olmak amacıyla yılbaşına özel hediyelikler kataloğunu yayınladı.

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Sanatın ve sanatçının önemini vurgulayan DAP Holding, özel bir adım atarak yılbaşı sezonunda sanatseverler için özel hediyelikler sunuyor. Sanat dünyasına destek amacıyla hazırlanan özel katalog, sanat eserlerinden tasarım ürünlere kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor.

Katalogda yer alan ürünler arasında tablolar, sınırlı sayıda üretilen heykeller ve sanat temalı dekoratif objeler bulunuyor. Bu özel hediyelikler, sanat tutkunlarına benzersiz ve anlamlı seçenekler sunarken aynı zamanda sanat dünyasına destek olma fırsatı sunuyor. 

DAP Holding'in yılbaşı hediyelikleri kataloğu, sanatseverlerin ve hediyelik arayışındaki herkesin beğenisine sunuldu. Katalog, resimsepeti.com üzerinden erişilebilir durumda ve sanatseverlere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

Sanatın değerini vurgulayan bu adım, sanatseverler arasında olumlu tepkiler alırken aynı zamanda sanat dünyasına yapılan bu tür desteklerin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

DAP Holding hediye kataloğu için tıklayın

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