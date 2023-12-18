Yalova'da deprem oldu! İstanbul da fena sallandıı! AFAD'dan açıklama geldi

YALOVA'da deprem oldu. Çınarcık merkezli deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD'dan açıklama geldi.

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Marmara Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Bursa merkezli depremin ardından bu akşam saat 23.53'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi merkezli deprem İstanbul'da da hissedildi. Çınarcık'ın 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

4 Aralık günü Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarındaki 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiş, yine İstanbul başta olmak üzere çevre iller de feci şekilde sallanmıştı.

İstanbul depremiyle ilgisi yok

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, bağlandığı NTV yayınında, depremin beklenen büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Ancak sarsıntının bir hatırlatıcı olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da, "Deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok." paylaşımı yaptı.

Naci Görür: Marmara gerilim biriktiriyor

Prof. Dr. Naci Görür de "Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle"

Ali Yerlikaya: Ekipler sahaya indi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını belirtti.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği: Bir hasar ihbarı yok

İstanbul Valiliği de depremde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 23.53’te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilimizde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Afad ve ilgili birimlerimizin saha çalışması devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadeleri yer aldı.