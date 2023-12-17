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TV programında ünlenen ismin hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı

TV programında ünlenen ismin hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı

Bir gündüz kuşağı programında tanınan Şahin Karasoy'un, 1 yıllık kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Karasoy'un medya dünyasındaki tanınırlığına rağmen, hakkındaki bu hapis cezasıyla ilgili detaylar dikkat çekiyor.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Televizyon programına çıkmış

JASAT ekipleri tarafından takibe alınan ve bir süre öncede günlerce televizyon programlarına çıkarak ün kazanan Şahin Karasoy’un (59), 17 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Birden fazla kişiyle tehdit suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Karasoy, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karasoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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