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İsrail mühalefetinden Netanyahu tepkisi: Başbakan olmaya devam edemeyebilir

İsrail mühalefetinden Netanyahu tepkisi: Başbakan olmaya devam edemeyebilir

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, mevcut durumda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başbakanlık görevini sürdüremeyeceğini ifade ederek, "Savaş devam ederken dahi seçimlerin yapılması mümkün olabilir" şeklinde konuştu.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 72’nci günde devam ederken, İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, bir kez daha İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef aldı. Lapid, Netanyahu’nun mevcut durumda başbakan olmaya devam edemeyeceğini belirterek, “Halkın güvenini kaybetmiş, dünyanın güvenini kaybetmiş, güvenlik kurumunun güvenini kaybetmiş bir başbakanımız var. Netanyahu mevcut durumda başbakan olmaya devam edemez” dedi.

“Savaş sırasında seçimler yapılabilir” ifadelerini kullanan Lapid’in, söz konusu açıklaması ise seçim çağrısı olarak değerlendirildi.

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