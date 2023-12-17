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Hakan Fidan'dan ABD'ye çağrı: Nüfuzunuzu kullanın

Hakan Fidan'dan ABD'ye çağrı: Nüfuzunuzu kullanın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'ye yönelik saldırıların durması için ABD'nin İsrail'e etki yapmasını talep etti. Ayrıca, görüşmede ABD-Türkiye ilişkileri, bölgesel konular ve NATO üyeliği gibi çeşitli konular da masaya yatırıldı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, karşı tarafın talebi üzerine bu akşam yapılan görüşmede, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. İlişkilerde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın öneminin vurgulandığı görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayii alanında iş birliği de fikir teatisinde bulunulan konular arasında yer aldı.

İki devletli çözüm vurgusu

Gazze ve Batı Şeria’daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fidan, saldırıların durması için ABD’nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile yaptığı görüşmede, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail’in masaya oturtulması gerektiğini de vurguladı. 

 

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