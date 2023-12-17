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Ömer Çelik: Yerel seçimlere üçlü bir şekilde hazırlanıyoruz

Ömer Çelik: Yerel seçimlere üçlü bir şekilde hazırlanıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel seçimlerindeki başarımızdan sonra yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti geleneği olan demokratik temayülün gerçekleşmesi için çeşitli mekanizmaların çalıştırılması talimatını vermiştir. Teşkilatlarımızın iradesinin tam olarak görüşmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul teşkilatıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul İl Başkanlığı binası önünde açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Genel seçimlerindeki başarımızdan sonra yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti geleneği olan demokratik temayülün gerçekleşmesi için çeşitli mekanizmaların çalıştırılması talimatını vermiştir. Teşkilatlarımızın iradesinin tam olarak görüşmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 

"Örnek olacak bir model"

Bugünkü toplantıyı cumhurbaşkanımız bizzat yönetmiştir. Tüm siyasi partilere örmek olacak bir modeliz. Genel Başkanımızın konuşmasında ortaya konan irade şudur, ortak aklı üretmek için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız hiçbir etki altında kalmadan hür iradeleriyle hangi adayı görmek istiyorlarsa bütün süreçlerin yansıtıldığı güçül bir mekanizma çalıştırılmaktadır. Bu siyasi tarzımız tüm partilere örnek olacak bir modeldir.

"Siyasi partiler halkın gündemiyle ortaya çıkmalıdırlar"

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün arkadaşlarımıza hür  iradelerini yansıtmak için kapalı zarflarda görüşlerini ifade ettiği, tam demokratik sürecin işletilmesi için vatandaşımızın iradesinin ortaya çıkması için çalışmalara yönlendirilmektedir. Siyasi partiler halkın gündemiyle ortaya çıkmalıdırlar. Milletimiz için bu çalışmaların katkısı büyük olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız kapalı zarflar verildikten sonra teşkilat üyelerimizin görüşlerini dinlemektedir. 

"Temayül yoklaması yol gösterici olacak"

Bugün 30'dan fazla arkadaşımıza Cumhurbaşkanımız söz vermiştir. Bunlar kayda geçirilerek seçim çalışmalarımız için bir yol gösterici olacaktır. Takvim belli, aralık ayı sonuna kadar netleşecek çalışmalar. Olgunlaştığı anda açıklayarak teşkilatlarımızın ortaya çıkacağı şekilde çalışacağız." 

 

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