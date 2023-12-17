Mehmet Büyükekşi istifa edecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasıyla ilgili dedikodular, sosyal medyada hızla yayılmıştı. Ancak Büyükekşi, bu iddiaları yalanlayarak görevine devam ettiğini açıkladı.

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Sosyal medyada çıkan, görevinden istifa edeceği iddialarına cevap veren Mehmet Büyükekşi'den yalanlama geldi.

"Görevimin başındayım"

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Mehmet Büyükekşi, "TFF, seçimle gelinen ve seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir durum yok. Görevimin başındayım. İnsanların neden böyle yaptığını anlamıyorum. Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor." ifadelerini kullandı.