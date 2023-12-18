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Galatasaray'ın rakibi belli oluyor! Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat kaçta?

Galatasaray'ın rakibi belli oluyor! Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimleri bugün yapılacak. Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuraları bugün çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın üst turdaki rakibi de belirlenecek. Kura çekimi TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları, TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri arasında şu takımlar yer alıyor:

Freiburg (Almanya), Olimpik Marsilya, Rennes, Toulouse (Fransa), Karabağ (Azerbaycan), Roma (İtalya), Sparta Prag (Çekya) ve Sporting Lizbon (Portekiz)

Fenerbahçe'nin rakibi 23 Şubat'ta belli olacak

Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek.

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