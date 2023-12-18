Kulis haber! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu! Bahçeli de istedi Erdoğan ağırlığını koydu

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin dolayısıyla da MHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarının kim olacağı konusundaki merak sürerken, kulislere 'son dakika' bilgisi olarak Ankara adayının netleştiği iddiası düştü. Bu iddiaya göre, MÇP kökenli Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oluyor...

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Cumhur İttifakı'nda 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için Ankara adaylığı konusunda sona gelindiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen isimlerde ağırlığın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan yana olduğu belirtiliyor. CHP'nin Ankara'da yeniden Mansur Yavaş'ı aday göstereceğini açıklamasının ardından Cumhur İttifakı'nın da "milliyetçi kökenli bir aday karşısına yine milliyetçi kökenli bir adayla çıkma kararı aldığı" ileri sürülüyor.

Erdoğan'ın anketinden Altınok çıktı

Erdoğan'ın geçen hafta belediye başkanlıkları için milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve il, ilçe teşkilat yöneticilerinden "büyükşehirde ve ilçe belediyelerinde aday olmasını istedikleri" üç adayın ismini yazmalarını istemişti. Yapılan oylamada Ankara'da eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adı çıkmıştı. Oylamada "Altınok'un daha çok oy aldığı" belirtiliyor.

MHP de Turgut Altınok demişti

MHP'nin de siyasi yaşamına o zamanki adı Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) olan MHP'de başlayan, Mansur Yavaş'ın karşısına yine MÇP kökenli ismin aday yapılmasını istediği ileri sürülmüştü.

Cumhur İttifakı'nın "Yavaş'ın karşısına MÇP hamlesini yapacağı" belirtiliyor. MÇP'de Keçiören İlçe Başkanlığı yapan, 12 Eylül darbesinin ardından da MHP'de genel sekreterliğe kadar yükselen Altınok'un "bu MHP geçmişi nedeniyle Yavaş'ın karşısında yarışabilecek ve Ankara'yı kazanabilecek bir aday olduğu" ileri sürülüyor.

Erdoğan ve Bahçeli buluşacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin Ankara adaylığı konusunda nihai kararı vermesi bekleniyor.