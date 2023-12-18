BIST 7.994
DOLAR 28,99
EURO 31,65
ALTIN 1.882,99
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Kar yağdı okullar tatil edildi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Kar yağdı okullar tatil edildi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Meteorolojinin günlerdir uyarısın yaptığı kar yağışı etkili olmaya başladı. Iğdır ve Ağrı'da bazı ilçe ve köylerde okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

Abone ol

Iğdır ve Ağrı'da bazı ilçe ve köylerde okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

Iğdır'a bağlı dağlık köylerde bugün etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Iğdır Valiliği bu nedenle merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor (Karaçomak), Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Ağrı'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapalı olduğu bildirildi. Açıklamada, ilçede köy okullarıyla taşımalı eğitime 18 Aralık 2023 Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi. Diyadin Kaymakamlığı da kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim ile ilçeye bağlı Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ile Yukarıdalören köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
 Sevgilisiyle tartışan kadın rezidansın 3. katından düştü! Soruşturma başlatıldı
 Sevgilisiyle tartışan kadın rezidansın 3. katından düştü! Soruşturma başlatıldı
Üniversitenin sayfasından bir garip açıklama: Otel mağduriyeti!
Üniversitenin sayfasından bir garip açıklama: Otel mağduriyeti!
Gümüşhane'de deprem oldu! Trabzon dahil birçok il sallandı AFAD açıkladı
Gümüşhane'de deprem oldu! Trabzon dahil birçok il sallandı AFAD açıkladı
Yalova depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? Naci Görür ve uzmanlar ne dedi?
Yalova depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? Naci Görür ve uzmanlar ne dedi?
Meclis'te gerginlik! Özlem Zengin AK Partili vekillere Genel Kurulu terk ettirdi!
Meclis'te gerginlik! Özlem Zengin AK Partili vekillere Genel Kurulu terk ettirdi!
Yalova'da deprem oldu! İstanbul da fena sallandıı! AFAD'dan açıklama geldi
Yalova'da deprem oldu! İstanbul da fena sallandıı! AFAD'dan açıklama geldi
İsrail mühalefetinden Netanyahu tepkisi: Başbakan olmaya devam edemeyebilir
İsrail mühalefetinden Netanyahu tepkisi: Başbakan olmaya devam edemeyebilir
Mehmet Büyükekşi istifa edecek mi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek mi?
Hakan Fidan'dan ABD'ye çağrı: Nüfuzunuzu kullanın
Hakan Fidan'dan ABD'ye çağrı: Nüfuzunuzu kullanın
Ömer Çelik: Yerel seçimlere üçlü bir şekilde hazırlanıyoruz
Ömer Çelik: Yerel seçimlere üçlü bir şekilde hazırlanıyoruz
TV programında ünlenen ismin hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı
TV programında ünlenen ismin hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor