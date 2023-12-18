Kar yağdı okullar tatil edildi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Meteorolojinin günlerdir uyarısın yaptığı kar yağışı etkili olmaya başladı. Iğdır ve Ağrı'da bazı ilçe ve köylerde okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

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Iğdır ve Ağrı'da bazı ilçe ve köylerde okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

Iğdır'a bağlı dağlık köylerde bugün etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Iğdır Valiliği bu nedenle merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor (Karaçomak), Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Ağrı'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapalı olduğu bildirildi. Açıklamada, ilçede köy okullarıyla taşımalı eğitime 18 Aralık 2023 Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi. Diyadin Kaymakamlığı da kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim ile ilçeye bağlı Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ile Yukarıdalören köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.