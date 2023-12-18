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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

ADANA'da CHP'li Büyükşehir Belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu başlatıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesinin Başkan danışmanlarında birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyon düzenlendi.

Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yapmaya başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet Sızlı ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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