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Adana Büyükşehir Belediyesinde rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

Adana Büyükşehir Belediyesinde rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler belediye binasında arama yaptı, çevik kuvvet polisi de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan operasyonla ilgili ilk açıklama Halk TV canlı yayınında geldi. "Adana’da, bizim belediyemizde, bizim olduğumuz yerde kanunsuz hiçbir iş olmaz” değerlendirmesinde bulunan Karalar, İsmail Küçükkaya'nın "Nedir bu?" sorusuna "Algı" diye yanıt verdi.

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