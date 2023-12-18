Tekel saldırısında istenen cezalar belli oldu

Yaklaşık 4 ay önce İstanbul Esenyurt'ta yaşanan tekel bayii saldırısı soruşturması tamamlandı. İki kişinin hayatını kaybettiği olayda dört şüpheli için bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve bir kez müebbet hapis cezası talep edildi.

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İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii baskınında soruşturma tamamlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, saldıganlar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'in ölümüne ilişkin ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'ın ölümüne yönelik ise müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Olayda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesinin saldırganların yakınlarıyla şikayetlerini geri çekmeleri için para karşılığında anlaştığı öne sürülmüştü.

Başsavcılığın hazırladığı fezlekede de anlaşmadan, Bayındır'ın ailesinin maddi manevi tazminat haklarını alıp şikayetlerini geri çektikleri şeklinde bahsedildi.

28 Temmuz gecesi yaşanan olayda, Tarık Özer babasıyla aralarında anlaşmazlık bulunan Yunus Emre Erzen'i vurduktan sonra geride bekleyen Yusuf Erzen ve Batuhan Bayındır'a arka arkaya ateş etmiş, Yusuf Erzen yaralanırken arkadaşı Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Yunus Emre Erzen'in vücudunda 9 adet mermi girişi, Batuhan Bayındır'ın vücudunda ise 2 adet mermi girişi olduğu yer aldı.

Olayın nedeninin Erzen ve Özer ailesi arasındaki borç meselesi olduğu ortaya çıkmıştı.