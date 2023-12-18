Mabel Matiz Altın Kelebek ödülünü satışa çıkardı, ilanı görenler şoke oldu

Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne tarzı ve kendine has tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Mabel Matiz, 2019'da Altın Kelebek yarışmasında verilen ödülü Sahibinden.com'da "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" notuyla satışa çıkardı. Mabel Matiz'in bu ilanını görenler şoke oldu.

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Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu yıl ödül alamayan Reynmen'in 2020 yılında aldığı ödülü çöpe atmasının ardından benzer bir tepki de Mabel Matiz'den geldi.

Mabel Matiz 2019'da kendisine 'En İyi Klip' dalında verilen Altın Kelebek Ödülü’nü sahibinden.com’un dekorasyon bölümünde 5 TL’den satışa çıkardı.

"Sahibinden satılık, kelepir..."

Sanatçı "Sahibinden satılık, kelepir Altın Kelebek" başlığını verdiği ilanın ayrıntısında ise “Altın Kelebek Ödül sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Mabel Matiz, X'ten (Twitter) de konuya ilişkin paylaşımları beğendi.