MasterChef'te dün akşam kim elendi? Veda sözleri duygulandırdı! Son 8'e kalan isimler belli oldu
MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Dilara, Barbaros, Esra ve Batuhan arasında eleme oyunu yapıldı.
Masterchef All Star'da mavi ve kırmızı takımlar hafta boyunca mücadele etti. Hafta boyunca kıyasıya mücadelenin yaşandığı Masterchef'te kazanan 2-1'lik skorla kırmızı takım oldu.
Dokunulmazlık oyunları sonrası da 4 eleme adayı belli oldu. Bu haftanın eleme adayları Esra, Barbaros, Batuhan ve Dilara'ydı. 4 eleme adayı hayallerine veda etmemek için kıyasıya mücadele etti.
İlk yurda yarışmacılar börülce ve bıldırcının ön planda olduğu yaratıcı tabaklar yaptı.
Tabakların yapımı sonrası sunuma geçildi. Şeflerin değerlendirmesi sonrası ilk turda; Dilara 17, Batuhan 18, Esra 15,5, Barbaros 20,5 puana ulaştı.