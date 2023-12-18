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Erman Toroğlu'ndan yeni fikstür tepkisi: Fenerbahçe'ye tuzak gibi bir olay bu çok net

Erman Toroğlu'ndan yeni fikstür tepkisi: Fenerbahçe'ye tuzak gibi bir olay bu çok net

Halil Umut Meler'e atılan yumruk sonrası maçlar ileriki haftaya ötelendi. Bu durum hakkında yorum yapan Erman Toroğlu, durumun Galatasaray'a yaradığını ve Fenerbahçe'nin aleyhine işlediğini ifade etti.

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Süper Lig'de erteleme kararı sonrası oluşan yeni fikstür ortalığı karıştırdı. Normal şartlarda Galatasaray'ın Sivas deplasmanına gitmesi beklenirken, erteleme kararı sonrası bu hafta oynanacak maçlar ötelendi.

Sarı-kırmızılılar zorlu Sivas deplasmanı yerine, kendi evinde Fatih Karagümrük ile oynayacak. Erman Toroğlu yaşanan bu gelişmeye A Spor ekranlarında isyan etti:

"Kaydırma sistemi yapacaksın"

"Ben bu işi çözemedim. Maçlar oynanacaksa, kaydırılarak oynanması lazımdı. Bazı takımlar çamur yapacak tabii ki. Şampiyonluğa oynayan 2 takım var zaten.

Bu olay olmasaydı Fenerbahçe içeride Konya ile oynayacaktı. Galatasaray ise Sivas ile deplasmanda oynayacaktı.

Değişince ne oldu? Fenerbahçe, Kayseri'ye gidiyor. Galatasaray'da evinde Karagümrük ile oynuyor.  Hocam şimdi ben futbol adamıyım. Fenerbahçe'ye tuzak gibi bir olay bu. Çok net.

Fenerbahçe şimdi 3. Kayserispor ile oynayacak, Galatasaray içeride Karagümrük ile oynayacak... Enteresan. Son derece yanlış ve hatalı. Kaydırma sistemi yapacaksın. Ertelenen maçları Salı,Çarşamba,Perşembe oynatacaksın, sonra devam edeceksin. Şu olaya baktığımda tuhaflık var arkadaş. Galatasaray’a tereyağı, Fenerbahçe’ye acılı Adana olmuş."

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