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Van’da kar yağışı nedeniyle 138 yol ulaşıma kapandı!

Van’da kar yağışı nedeniyle 138 yol ulaşıma kapandı!

Van’da etkili olan sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bırakırken, kent genelinde 138 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

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Van şehir merkezinde etkili olan sağanak, gece saatlerinde havanın sıfırın altına düşmesiyle birlikte yerini kar yağışına bıraktı.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklendiğini ifade eden Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olması konusunda da uyarılarını yeniledi. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kar yağışı nedeniyle Özalp 39, Başkale’de 7, Çatak’ta 8, Çaldıran 12, Gürpınar’da 55, Saray 12, Muradiye 3, Bahçesaray ve Gevaş ilçelerinde birer olmak üzere toplam 138 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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