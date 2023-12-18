Asıl deprem orada olacak dedi Şener Üşümezsoy vahim detayı açıkladı

Çınarcık'ta meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yorumlarda bulunan Şener Üşümezsoy asıl depremin nereden geleceği konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu

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AFAD'ın verilerine göre, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde saat 23.53'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Marmara Denizi'nde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında oluştuğu ve 11,18 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Yeniçağ Gazetesi'ne konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 2005 yılındaki durum, 17 Ağustos Depremi ve olası bir yeni depremde stres boşalımı sonrası durumu simüle eden grafikleri paylaştı. Üşümezsoy, olası bir depremin hangi bölgede olabileceğini göstererek, Teşvikiye açıklarında stresin bulunduğunu ve risk taşıyan bölgenin mor olarak belirtildiği alanda olduğunu açıkladı.

En büyük risk o bölgede

Üşümezsoy'un ifadesine göre, 1894 yılında kırılan Çınarcık'ın güneyindeki fay hattıyla ilgili bir deprem, Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki depremi tetiklemeyecek. Ancak 1999'daki depremin stres yüklediği hat, Gemlik-Mudanya Fayı'na kadar uzanan Bozburun Fayı'na etki ediyor. En büyük riskin bu bölgede olduğu vurgulanıyor.

Üşümezsoy, İstanbul ile Yalova fayları arasında bir ilişki olmadığını da belirtti. Kuzey Marmara'daki kıyı faylarının, büyük İstanbul depreminin beklendiği yerler olmadığını ifade etti. İstanbul kıyıları ile Armutlu kıyıları arasındaki mesafenin, Çınarcık-Teşvikiye hattında 40-50 kilometreye kadar uzandığını ve bu fayların, Çınarcık'taki fay hattıyla bağlantısının olmadığını vurguladı.