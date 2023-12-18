Stilist Sinem dehşeti yaşadı, sokak köpeği dudağını parçaladı! Meğer sahipliymiş gibi çip taktırıp...

İZMİR'de sokak köpeği dehşet saçtı. Restoranda yemek yiyen stilist Sinem Küçükşahin, masadan kalkarken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Dudağı parçalanan kadın kanlar içinde kaldı. Köpeğin ise sokağa bırakıldığı ortaya çıktı. Talihsiz kadın yaşadığı dehşeti şöyle anlattı…

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Sokak köpeği saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Dehşet dolu olay Urla'da meydana geldi. Yeni Asır'ın haberine göre; İzmirli stilist Sinem Küçükşahin, restoranda oturduğu masadan kalkacağı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Talihsiz kadınının dudağını parçalayan köpek gözetim altına alınırken, mikroçipinden sokağa bırakıldığı ortaya çıktı. İzmir Güzelbahçe'de oturan 45 yaşındaki stilist Sinem Küçükşahin, 26 Kasım'da Urla Kuşçular Mahallesi'ndeki lüks bir restorana akşam yemeğine gitti.

Küçükşahin, arkadaşları ile birlikte yemek yedikten sonra başka bir mekana gitmeye karar verdi ve masadan kalkmak için hamle yaptı. İddiaya göre; talihsiz kadın sandalyesini arkaya doğru ittirip çıkacağı sırada arkasındaki masanın dibinde uyuyan köpek, aniden Küçükşahin'in üzerine atladı.

"Ben de hayvanseverim"

Küçükşahin'in ağız kısmını dişleyerek dudağını koparan köpek, çevredekilerce uzaklaştırıldı.

"Uyuyan hayvan ürker diye sandalyemi hafifçe ittim. Yavaşça geçeyim derken, kalktı ve çat diye saniyesinde yüzümü aldı" diyen Küçükşahin, önce özel araçla Urla Devlet Hastanesi'ne ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların çabası ile zor bir ameliyattan çıktığını ve 1 hafta sonra taburcu olduğunu anlatan Küçükşahin, "Hayvanseverler bunu enerjisel bir şey sanıyorlar ama ben de hayvanseverim. Kedim ve köpeğim var. İnsanlar 'Tamam köpektir' diye düşünebilir ama biz de insanız. Köpek sebepsiz yere üzerime atladı. Sahipsizse eğer yetkililerin bunu daha önce fark etmesi de gerekirdi" diye konuştu.

Barınağa gitmesin diye...

Bozi isimli köpeğin mikroçipinden Aylin E. isimli kadına ait olduğunu öğrendiklerini ifade eden 1 çocuk annesi Küçükşahin, "Çevremden duyduğum kadarıyla bazı hayvanseverler sokak köpekleri barınağa götürülmesin diye bu köpeklere sahipliymiş gibi çip taktırıp kendi haline bırakıyormuş. Restoran sahipleri köpeğin 2-3 aydır bu çevrede olduğunu söylüyor. İnsan sahibi olduğu köpeği merak edip, peşine düşmez mi?

Çip taktırıyorsanız bakmak zorundasınız. Köpekleri sokağa atıp, iki kap yemek vermek hayvanseverlik değil, hayvan zulmü. Yetkililer köpek sahibine ulaşmış, kadın ne olayı ne köpeği hiç umursamamış. Her gün arayıp, bir zarar gelmemesi için yetkililere köpeğin durumunu, bir şeye ihtiyacı olup olmadığını soruyorum" dedi. Küçükşahin'in Avukatı Mehmet Korkut, Gaziemir'deki bir asansör firmasını adres gösteren Aylin E. hakkında Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduklarının altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok şikayet geldiğini ve düzenleme yapılacağını söyledi. Müvekkilim olayda ölümden dönmüştür. Umarız bu tür olaylar son bulur" ifadelerini kullandı.