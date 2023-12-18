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Yumurta fiyatları uçtu! Rusya, Türkiye’den vergisiz yumurta ithal edecek

Yumurta fiyatları uçtu! Rusya, Türkiye’den vergisiz yumurta ithal edecek

Rusya’da domates krizinin ardından yeni kriz kapıya dayandı. Yumurta eksikliği yaşayan Rusya, önce Azerbaycan’dan sonra Türkiye’den yumurta ithal edecek. Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Türkiye’den 2-3 hafta içerisinde vergisiz yumurta geleceğini duyurdu.

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Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Türkiye’den iki üç hafta sonra vergisiz olarak yumurta ithalatının gerçekleşmiş olacağını bildirdi.

Patruşev, Rossiya devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya’ya yumurta ithalatı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Yumurtanın sezonluk bir ürün olduğuna dikkati çeken Patruşev, bu yüzden bu dönemde yumurta fiyatlarının arttığını bildirdi.

Yıl başından sonra yumurta fiyatlarının düşeceğini umduğunu dile getiren Patruşev, "Bu hafta, Azerbaycan’dan bize (Rusya’ya) yumurta ulaşmasını bekliyoruz. Zaten Türkiye’den 2-3 hafta içinde ithalat vergisi olmadan yumurta geleceğini düşünüyorum. Bu da fiyatları ayarlamamıza olanak tanıyacak." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 14 Aralık’ta yaptığı konuşmada, yumurta ithalatının zamanında açılmaması nedeniyle ülkede yumurta fiyatlarının arttığını belirterek, Türkiye’den yumurta ithalatının gündemde olduğunu bildirmişti. Putin, "(Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel şekilde gelişiyor." demişti.

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