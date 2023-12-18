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Doğu Anadolu'da besicilerin kış mesaisi başladı!

Doğu Anadolu'da besicilerin kış mesaisi başladı!

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kardan beyaza bürünen yüksek kesimlerde bulunan köylerdeki besiciler için kış sezonu başladı.

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Kış sezonunu başlayan besiciler koyun sürülerini ağıllarda beslemeye devam ediyor. Ağıl önlerinde bulunan karla kaplı araziye ot, saman bırakan besiciler günde 3 öğün hayvanlarını besliyor. Soğuk havayla birlikte zamansız dünyaya gelen kuzuların sağlıklı dünyaya gelmeleri için geceleri ağılları sıcak tutarak zaman zaman nöbet tutuyorlar.

Karla birlikte kış sezonunun başladığını belirten besici, “Geçimimizi besicilik yaparak sağlıyoruz. Yaz aylarında yaylalarda kışın gelmesiyle birlikte koyunlarımıza ağıllarda bakıyoruz. Bu şekilde kışı da çıkaracağız” dedi.

Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ağıllarda bakan besiciler, gün içerisinde çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor. Otları, ezdikleri karın üzerine seren çiftçiler, ağılda beklettikleri hayvanlarını bu alana getirerek gün boyunca yemliyor. Besiciler, akşam saatlerinde koyunlarını yeniden ağıla götürüyor.

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