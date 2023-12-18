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Japon deprem uzmanı İzmir'deki riske dikkat çekti!

Japon deprem uzmanı İzmir'deki riske dikkat çekti!

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İzmir Karşıyaka'daki deprem riskine dikkati çekti.

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Yoshinori, Edirne'de düzenlenen bir programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu kurumları, belediyeler, şirketler ve vatandaşların kendini depreme hazırlaması ve önlemler alması gerektiğini söyledi.

Önlemlere ilk olarak herkesin yaşadığı binadan başlaması gerektiğini anlatan Yoshinori Moriwaki, depremlerde binanın zemininin büyük önem taşıdığını belirterek, "Binada biraz sıkıntı olsa da zemin iyiyse sıkıntı yok. Zemini iyi mi kötü mü bakacaksınız." dedi.

Japon deprem uzmanı, şunları söyledi:

"Oturduğunuz binada ruhsat, iskan var mı, yok mu, kontrol altında yapılan bir bina mı? Bunların hepsi kontrol edilecek. 2000 yılından önceki bina mı, sonra yapılan bina mı? 2000'den sonra yapılan binaysa rahat olabilirler. Yumuşak zemin, ruhsatı olmayan ve 2000 yılından önce yapılan binalarda deprem gelince sallantı ile çökme olabilir. Bu durumda da yaşam üçgeni oluşturmak gerekiyor. Su, düdük, çikolata hazır olmalı yatağının yanında. Eşyaları sabitlememiz lazım, depremin ardından aile nerede buluşacak belirlenmeli. Bu şekilde hep beraber hazır olmalıyız."

Yoshinori Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki Bingöl, Muş ve Bitlis'te deprem için önlem alınması gerektiğine dikkati çekti.

Gemlik Körfezi'ndeki 5,1 büyüklüğündeki depreme değinen Yoshinori, depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunda gerçekleştiğini söyledi.

Depremin fayın kuzey kolunun geçtiği İstanbul'u etkilemediğini belirten Japon uzman, "Körfezdeki deprem, fayın güney kolundaki Bursa, İnegöl, Balıkesir ve Bandırma'dan hissedildi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda İstanbul için tabii ki deprem bekleniyor ama Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. İnsanlar artık 'ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde deprem olacak?' sorusunu sormasın. Artık geliyor onun için hazır olmak lazım." diye konuştu.

"Özellikle Karşıyaka dikkat etmeli"

Yoshinori, deprem riskinin bulunduğu İzmir'de özellikle bazı ilçelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini anlattı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğündeki depremin denizdeki fay hattında olduğunu vurgulayan Yoshinori, şöyle devam etti:

"İzmir'de olan deprem kendisinin bulunduğu fay hattında değil denizdeki fay hattında oldu. Kendisinin fay hattı kırılmadığı için İzmir'de deprem olabilir. Özellikle Karşıyaka dikkat etmeli, orada zemin çok kötü. Marmara Bölgesi'ne baktığımızda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'de uzun zamandır 150 yıldır kırılmayan noktalar var. Gölcük'ten başlayıp İstanbul paralelinde adaların güneyinden geçen bir fay var denizin içinde onun da kırılması bekleniyor."

İstanbul'da kentsel dönüşüm

İstanbul'da kentsel dönüşümün yumuşak zeminli bölgelerden başlayarak hızlı şekilde yapılması gerektiğini belirten Yoshinori Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Avcılar'da hızlı şekilde kentsel dönüşüm yapılmalı. Komple binaların yeniden yapılması değil, güçlendirmeler yapılabilir." ifadelerini kullandı.

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